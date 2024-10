Antiguas colonias británicas podrían cuestionar a Starmer sobre indemnizaciones por esclavitud

El primer ministro británico Keir Starmer ha dicho que la indemnización por la esclavitud no estaba en el programa de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (CHOGM, por sus siglas en inglés), la cual se realiza cada dos años y tiene lugar esta semana en Apia, la capital de Samoa. Pero el tema amenaza con salir a relucir de cualquier forma, lo que presagia una cumbre incómoda para Starmer y el rey Carlos III, quien estará presente a pesar de su batalla contra el cáncer.

El grupo de la Mancomunidad de Naciones, integrado por 56 países, ha “abordado temas de los que otras personas siempre han huido” antes, declaró el jueves a The Associated Press la secretaria general de la organización, Patricia Scotland, cuando se le preguntó si la indemnización financiera sería parte de las conversaciones. No confirmó los informes de la BBC de que un borrador del texto de la declaración que emitirán los dignatarios tras las reuniones del viernes y el sábado incluye el reconocimiento de los llamados a favor de la “justicia reparadora” por la trata de esclavos.