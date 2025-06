Ampliaban la red subterránea de gas en la capital de Perú y se toparon con una momia preincaica

El arqueólogo José Aliaga excava una momia antigua, que dijo es una mujer de la cultura preincaica Chancay, que fue descubierta por trabajadores de la ciudad que estaban excavando una línea de gas natural para la empresa Cálidda en el distrito de Puente Piedra en las afueras de Lima, Perú, el miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una antigua momia que según los arqueólogos es femenina y perteneció a la cultura preincaica Chancay es parcialmente excavada luego de ser descubierta por trabajadores de la ciudad que excavaban una línea de gas natural para la empresa Cálidda en el distrito de Puente Piedra en las afueras de Lima, Perú, el miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una antigua momia que los arqueólogos identifican como femenina y de la cultura preincaica Chancay es parcialmente excavada luego de ser descubierta por trabajadores de la ciudad que excavaban una línea de gas natural para la empresa Cálidda en el distrito de Puente Piedra en las afueras de Lima, Perú, el miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved