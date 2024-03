Allanan domicilio de expresidente peruano Martín Vizcarra por presunto caso de corrupción

ARCHIVO - El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pronuncia un mensaje en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el 27 de septiembre de 2019. La Fiscalía de Perú allanó la casa de Vizcarra el lunes 18 de marzo de 2024 como parte de una investigación sobre presunta corrupción en un programa de construcción de carreteras durante su mandato. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.