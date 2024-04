Algunos votantes en el nordeste de India vuelven a las urnas tras violencia en arranque electoral

Una mujer lleva a un bebé a la espalda mientras muestra sus documentos a personal de seguridad en un centro electoral antes de votar en la primera ronda de las elecciones nacionales en India en la circunscripción de Bishnupur, a las afueras de Imphal, Manipur, India, el viernes 19 de abril de 2024. Casi 970 millones de votantes elegirán a 543 miembros de la cámara baja del parlamento para cinco años, en elecciones realizadas en varias fases hasta el 1 de junio. (AP Foto/Bullu Raj) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.