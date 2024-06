Algunos de los cambios propuestos por Hamás al plan de cese al fuego en Gaza son factibles: Blinken

Familiares y partidarios de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza sostienen carteles y banderas durante una protesta que pide el regreso de los cautivos, ante el lugar donde celebraba reuniones el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Tel Aviv, Israel, el martes 11 de junio de 2024. Los carteles dicen "¡Cierren el acuerdo!", "Un pueblo, un acuerdo" y "No somos nuestro gobierno". (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.