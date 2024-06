Al menos un muerto y 20 heridos por desplome de una cabina del teleférico en Medellín, Colombia

Un teleférico yace en el suelo después de caer en Medellín, Colombia, el miércoles 26 de junio de 2024. Al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas cuando el teleférico se derrumbó mientras se acercaba a una estación, dijeron las autoridades locales. (AP Foto/Fredy Amariles) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved