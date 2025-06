Al menos siete muertos y decenas de heridos por explosivos y ataques armados en suroeste de Colombia

Peritos forenses de la policía inspeccionan un cadáver tras la explosión de una bomba en Cali, Colombia, el martes 10 de junio de 2025. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

El cuerpo de José Carabalí Galeano está cubierto en la sala de su casa, mientras sus familiares observan, luego de que una bomba explotara en Guachinte, Valle del Cauca, Colombia, el martes 10 de junio de 2025. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

Un soldado camina entre los restos de una motocicleta tras la explosión de una bomba en Cali, Colombia, el martes 10 de junio de 2025. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved