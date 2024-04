Al menos 44 incendios forestales afectan a 7.136 hectáreas y bajan la calidad del aire en Guatemala

Un militar dirige una excavadora durante los trabajos para extinguir un incendio en un vertedero en Villa Nueva, Guatemala, el martes 9 de abril de 2024. Según la agencia estatal guatemalteca que atiende las emergencias, CONRED, el 50% del fuego está controlado, mientras que la mala calidad del aire llevó a las autoridades a suspender las clases. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

