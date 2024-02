Agricultores franceses abuchean a Macron en feria del sector en París

“Se puede expresar la ira”, dijo Macron, advirtiendo contra cualquier “violencia”.

El presidente francés decidió reunirse con grupos de manifestantes en una sala separada. Prometió que se establecerán “precios mínimos” para cada producto para “garantizar los ingresos de los agricultores”. También dijo que el lunes comenzará a implementarse un plan de emergencia para aliviar económicamente a las granjas con más dificultades.

Macron indicó que en marzo se celebrará una reunión en el palacio presidencial del Elíseo para elaborar “un plan para el futuro de la agricultura” con los sindicatos de agricultores y otros actores clave de la industria alimentaria.

Un agricultor le pidió al presidente que dijera frente a las cámaras que “iba a darle oxígeno a los agricultores... Haga eso y le garantizo que calmará a todos”.

Macron respondió: “Tienes quejas. No hay un gobierno que esté completamente sordo... No es cierto que no se haya hecho nada”.

Posteriormente, el presidente inauguró oficialmente la feria, ceremonia que se retrasó varias horas debido a la protesta.

Jeffrey Schaeffer contribuyó a este informe.

FUENTE: Associated Press