Agreden a otra política alemana entre preocupaciones por violencia antes de las elecciones europeas

ARCHIVO - La entonces alcaldesa de Berlín Franziska Giffey asiste a un acto de recuerdo por las víctimas homosexuales del Holocausto, en Berlín, Alemania, el miércoles 25 de enero de 2024. Giffey, exalcaldesa y actual responsable de economía de Berlín, fue agredida en un acto en una biblioteca de la ciudad y necesitó atención hospitalaria el martes 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved