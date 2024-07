Agitación económica alimenta la desconfianza en el gobierno de Arce y su versión de "golpe fallido"

Una mujer sostiene la mano de una niña en un mercado en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024, días después de que tropas del ejército irrumpieran en el palacio de gobierno en lo que el presidente Luis Arce llamó un intento de golpe de Estado. (Foto AP/Carlos Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024, días después de que tropas del ejército irrumpieran en el palacio de gobierno en lo que el presidente Luis Arce llamó un intento de golpe Estado. (Foto AP/Carlos Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel muestra los tipos de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024, días después de que tropas del ejército irrumpieran en el palacio de gobierno en lo que el presidente Luis Arce llamó un intento de golpe de Estado. (Foto AP/Carlos Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en una entrevista en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024, dos días después de que militares se desplegaran en la plaza frente a la sede gubernamental en un intento fallido de golpe. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Juan José Zúñiga, ex comandante general del ejército, es escoltado desde una cárcel para ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, el sábado 29 de junio de 2024, en La Paz, Bolivia. Zúñiga fue detenido por su participación en lo que el presidente Luis Arce llamó un intento de golpe de Estado. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved