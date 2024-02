Agencia de ONU dice que no puede entregar ayuda al norte de Gaza; crece temor de una hambruna

Soldados israelíes se toman una foto en una posición en la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos llevan los cuerpos de niños asesinados en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza al Hospital Al Aqsa en Deir al Balah el martes 20 de febrero de 2024. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de personas portan antorchas durante una manifestación para exigir la liberación inmediata de los rehenes capturados por el grupo insurgente Hamás en la Franja de Gaza, en Jerusalén, el 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.