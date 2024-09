Agencia Espacial Europea abre centro de entrenamiento para misiones lunares

Los astronautas Thomas Pesquet, de Francia, y Matthias Maurer, de Alemania, entrenan para futuras misiones lunares en la instalación LUNA, en el Centro Europeo de Astronautas, en Colonia, Alemania, el miércoles 25 de septiembre de 2024. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.