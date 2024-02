Niños adoptados ilegalmente durante dictadura en Chile se reencuentran con familias biológicas

Sean Ours, centro, que vive en Alexandria, VA, y Emily Reid, derecha, que vive en Raleigh, Carolina del Norte, abrazan por primera vez a su madre biológica Sara Melgarejo a su llegada al aeropuerto de Santiago, Chile, el domingo 18 de febrero. de 2024. El viaje de los hermanos fue organizado por Connecting Roots, una organización que ayuda a reunir con sus familias biológicas chilenas a niños que fueron llevados en adopción durante la dictadura del general Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

María Hastings, quien vive en Tampa, FL, abraza por primera vez a su madre biológica a su llegada al aeropuerto de Santiago, Chile, el domingo 18 de febrero de 2024. El viaje de Hasting fue organizado por Connecting Roots, una organización que ayuda a reunirse con sus familias biológicas chilenas a niños que fueron llevados en adopción durante la dictadura del general Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ben Fruchter, que vive en Watervliet, Nueva York, abraza por primera vez a su hermana biológica, Margarita Figueroa, a su llegada al aeropuerto de Santiago, Chile, el domingo 18 de febrero de 2024. El viaje de Fruchter fue organizado por Connecting Roots, una organización que ayuda a reunir con sus familias biológicas chilenas a niños que fueron llevados en adopción durante la dictadura del general Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

