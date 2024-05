Adolescente italiano se encamina a convertirse en el primer santo millenial de la Iglesia católica

ARCHIVO - Una imagen de Carlo Acutis, un muchacho italiano que murió de leucemia en 2016 a los 15 años, durante su ceremonia de beatificación oficiada por el cardenal Agostino Vallini, al centro, en la Basílica de San Francisco, en Asís, Italia, el 10 de octubre de 2020. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved