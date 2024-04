Activistas se unen en México para buscar a sus familiares desaparecidos sin ayuda del Estado

María Herrera, en el centro, busca a sus hijos desaparecidos, dos en Guerrero en 2008 y otros dos en Veracruz en 2010, en Zumpango, México, el viernes 19 de abril de 2024. Cientos de activistas en búsqueda de parientes desaparecidos se diseminaron por varias partes de México el viernes para una esfuerzo coordinado que eleve el perfil de la labor de búsqueda que lideran las familias de miles de desaparecidos en el país sin el apoyo de las autoridades. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona se une a la búsqueda de familiares desaparecidos en Zumpango, México, el viernes 19 de abril de 2024. Cientos de activistas en búsqueda de parientes desaparecidos se diseminaron por varias partes de México el viernes para una esfuerzo coordinado que eleve el perfil de la labor de búsqueda que lideran las familias de miles de desaparecidos en el país sin el apoyo de las autoridades. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares buscan a parientes desaparecidos en Zumpango, México, el viernes 19 de abril de 2024. Cientos de activistas en búsqueda de parientes desaparecidos se diseminaron por varias partes de México el viernes para una esfuerzo coordinado que eleve el perfil de la labor de búsqueda que lideran las familias de miles de desaparecidos en el país sin el apoyo de las autoridades. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona permanece al lado de una pala mecánica que retira tierra de una fosa clandestina en busca de familiares desaparecidos en Tepotzotlán, México, el viernes 19 de abril de 2024. Cientos de activistas en búsqueda de parientes desaparecidos se diseminaron por varias partes de México el viernes para una esfuerzo coordinado que eleve el perfil de la labor de búsqueda que lideran las familias de miles de desaparecidos en el país sin el apoyo de las autoridades. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se une a la búsqueda de familiares desaparecidos en Zumpango, México, el viernes 19 de abril de 2024. Cientos de activistas en búsqueda de parientes desaparecidos se diseminaron por varias partes de México el viernes para una esfuerzo coordinado que eleve el perfil de la labor de búsqueda que lideran las familias de miles de desaparecidos en el país sin el apoyo de las autoridades. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona se une a la búsqueda de familiares desaparecidos en Zumpango, México, el viernes 19 de abril de 2024. Cientos de activistas en búsqueda de parientes desaparecidos se diseminaron por varias partes de México el viernes para una esfuerzo coordinado que eleve el perfil de la labor de búsqueda que lideran las familias de miles de desaparecidos en el país sin el apoyo de las autoridades. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.