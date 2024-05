Activistas rechazan ataques del gobierno de México a voluntarios que buscan a desaparecidos

Ceci Flores, líder de un grupo de "madres buscadoras" del norte de México, carga una pala en el sitio donde dijo que su equipo halló un crematorio clandestino, el miércoles 1 de mayo de 2024, en Tláhuac, en el sur de la Ciudad de México. A la izquierda detrás de ella se encuentra el activista Bryan Lebaron. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved