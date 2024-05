Activistas exigen condena a sacerdotes pederastas en Bolivia

Una figura que representa a un cura católico con cáliz lleno con recortes con forma de niños colocada junto a varias mitras con mensajes contra los abusos sexuales a menores, en una protesta organizada por el grupo feminista Mujeres Creando, en reclamo de condenas para los sacerdotes acusados de pederastia, en las afueras de la Catedral Metropolitana en La Paz, Bolivia, el jueves 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

María Galindo, con una mitra que denuncia los abusos sexuales a menores, participa en una protesta organizada por el grupo feminista Mujeres Creando, en reclamo de condenas para los sacerdotes acusados de pederastia, en las afueras de la Catedral Metropolitana en La Paz, Bolivia, el jueves 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

Una mujer ayuda a montar la escena para una protesta organizada por el grupo feminista Mujeres Creando, en reclamo de condenas para los sacerdotes acusados de pederastia, en las afueras de la Catedral Metropolitana en La Paz, Bolivia, el jueves 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Juan Karita)