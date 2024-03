Activistas bloquean acceso al Parlamento sueco al exigir reformas contra desastres climáticos

La activista Greta Thunberg, tercera de izquierda a derecha, forma parte de una protesta en la entrada del Parlamento sueco en Estocolmo, Suecia, el lunes 11 de marzo de 2024. (Christine Olsson/TT News Agency via AP)

“Durante décadas, el movimiento por la justicia climática ha estado repitiendo el mismo mensaje una y otra vez, como un disco rayado, y sentimos que no nos escuchan”, dijo Thunberg a The Associated Press.