Abuelas de Plaza de Mayo encuentra al nieto 140, apropiado durante la última dictadura argentina

Adriana Metz, con el brazo alzado, posa junto a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que anunció que el hermano de la joven que fue apropiado durante la última dictadura militar (1976-1983) ha sido localizado y se ha convertido en el nieto 140 en ser recuperado por la organización humanitaria, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 7 de julio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)