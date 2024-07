A 70 años de su muerte, la obra de Frida Kahlo aún conecta con miles en el mundo

ARCHIVO - Una persona ajusta "Diego y yo" de Frida Kahlo en una exhibición en la casa de subastas Sotheby's durante una vista previa para la prensa de la subasta Modern Evening, el 5 de noviembre de 2021, en Nueva York. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una visitante estilizada como Frida Kahlo se toma una selfie con el autorretrato de Frida Kahlo en la exposición retrospectiva de Frida Kahlo en el Museo Fabergé en San Petersburgo, la primera exposición de Frida Kahlo de tal escala en Rusia, el 2 de febrero de 2016. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Dmitry Lovetsky, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Frida Kahlo, pintora y surrealista mexicana, posa en su casa en la Ciudad de México, el 14 de abril de 1939. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Photo, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La casa donde vivió Frida Kahlo, llamada Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, está unida por un puente peatonal a una casa-estudio que una vez ocupó su esposo Diego Rivera, en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2017. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Anita Snow, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La directora y actriz Carla Liguori interpreta el papel de la pintora mexicana Frida Kahlo en un musical en Buenos Aires, Argentina, el 15 de julio de 2013. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un artista hace serigrafías en el fondo del rostro de Frida Kahlo impreso en la instalación de arte de los artistas Rirkrit Tiravanija y Tomas Vu, en la galería Untitled Art durante Art Basel, el 6 de diciembre de 2018, en Miami Beach, Florida. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Dione Lugones muestra su tatuaje a semejanza de la artista mexicana Frida Kahlo, en su salón de tatuajes en La Habana, Cuba, el 3 de febrero de 2016. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Desmond Boylan, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Niños colorean un cartel gigante de la artista mexicana Frida Kahlo, durante una ceremonia que marca el quinto aniversario de la galería Tate Modern en Southwark, Londres, el 12 de mayo de 2005. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Lefteris Pitarakis, Archivo) AP2005

ARCHIVO - Un mural de la pintora mexicana Frida Kahlo, pintado por el muralista de Los Ángeles Levi Ponce, decora la sección Pacoima de Los Ángeles, conocida como Mural Mile, el 6 de junio de 2015. El 70 aniversario de la muerte de Kahlo es el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.