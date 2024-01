40 horas de viaje hasta su nuevo hogar en México: la jirafa Benito dormirá de pie y comerá manzanas

Un tráiler que lleva a la jirafa Benito es escoltado por un convoy de vehículos con agentes de la Guardia Nacional y de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en Ciudad Juárez, México, el domingo 21 de enero de 2024. Después de presiones de grupos ambientalistas, Benito es trasladado desde la frontera norte, donde permanecía sola y expuesto a frías temperaturas impropias de su hábitat natural, hacia el centro del país para encontrarse con un rebaño de otros siete ejemplares en un centro de conservación con décadas de experiencia en la fauna silvestre. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

