2,7 millones de zimbabuenses requieren alimentos en medio de sequía

ARCHIVO - Una mujer camina por una senda junto a un campo desierto en Zvimba, Zimbabue, 26 de junio de 2021. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo el miércoles 17 de enero de 2024 que está colaborando con el gobierno de Zimbabue y agencias de ayuda para llevar alimentos a 2,7 millones de personas, cuando el fenómeno meteorológico El Niño agrava una sequía en el sur de África. (AP Foto/Tsvangirayi Mukwazhi, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.