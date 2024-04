19 gatos rondan por el palacio presidencial mexicano. Una nueva norma les asegura cuidados y comida

Bowie descansa a la sombra de un cactus en los terrenos del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Bowie recibió su nombre por la estrella del rock David Bowie, y es uno de los 19 gatos que han hecho historia después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los declarase "activos fijos vivos". (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Coco mordisquea una brizna de hierba en un jardín del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Hay 19 gatos con carta blanca en el Palacio Nacional de México, que recorren desde hace mucho los frondosos jardines y antiguos salones coloniales de uno de los edificios más emblemáticos del país. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gatos descansan en el jardín del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Hay 19 gatos con carta blanca en el Palacio Nacional de México, que recorren desde hace mucho los frondosos jardines y antiguos salones coloniales de uno de los edificios más emblemáticos del país. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El veterinario Jesús Arias saluda a Ollin en un jardín del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Hay 19 gatos con carta blanca en el Palacio Nacional de México, que recorren desde hace mucho los frondosos jardines y antiguos salones coloniales de uno de los edificios más emblemáticos del país. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rufino mira desde un jardín de cactus dentro del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Rufino es uno de los 19 gatos de palacio que han hecho historia después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, los declarase "activos fijos vivos", los primeros animales en México en recibir esa designación. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ollin se sentado en uno de los jardines del Palacio Nacional en Ciudad de México el jueves 4 de marzo de 2024. Ollin, uno de los 19 gatos que viven en el Palacio Nacional, recibió su nombre por la palabra azteca para "movimiento". (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Tres gatos descansan en uno de los patios del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Los tres gatos forman parte de 19 felinos que viven en el Palacio Nacional, declarados "activos fijos vivos". La declaración ha forzado al Tesoro mexicano a proveer comida y cuidados para los animales. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un gato salvaje que vive en el Palacio Nacional prueba un helado en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de Ciudad de México. Los trabajadores creen que hay gatos entre los cactus y la densa vegetación de los jardines al menos desde hace 50 años. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Coco descansa en el terreno del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Hay 19 gatos con carta blanca en el Palacio Nacional de México, que recorren desde hace mucho los frondosos jardines y antiguos salones coloniales de uno de los edificios más emblemáticos del país. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel advierte a los visitantes que eviten alimentar a los gatos que rondan el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 4 de marzo de 2024. Los empleados del palacio trabajaron con veterinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México para vacunar, esterilizar y poner chips a los gatos, y construirles pequeñas casas gatunas y comederos por el jardín. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved