Mundialistas Jhon Arias y “Flaco” López guían a Palmeiras a octavos de final de Copa Libertadores

Cecilio Dominguez, de Cerro Porteño de Paraguay, festeja tras marcar de penal ante Sporting Cristal de Perú en un encuentro de la Copa Libertadores, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Sáenz) AP

Arias anotó un doblete en la primera parte con sendas asistencias de López, mientras que el argentino también habilitó a Allan para la tercera anotación del Verdao. Andreas Pereira selló la goleada en la etapa complementaria.

“Creo que hicimos un gran partido. Nos jugábamos la clasificación y sabíamos que era importante cerrar esta fase de grupos ganando de la manera en que lo hicimos”, declaró Arias.

Palmeiras avanzó como segundo del Grupo F con 11 puntos, por detrás del líder Cerro Porteño, que llegó a 13 unidades y certificó el liderato tras vencer 2-0 a Sporting Cristal.

Antes de la disputa de la sexta y última jornada de la fase de grupos ya habían asegurado su presencia en la siguiente fase el campeón Flamengo, Estudiantes de La Plata, Coquimbo Unido, Deportes Tolima, Independiente Rivadavia, Fluminense, Corinthians, Platense, Cerro Porteño, Liga de Quito, Mirassol, Independiente del Valle y Rosario Central.

Los dos cupos restantes se definían más tarde con los duelos Boca Juniors–Universidad Católica y Cruzeiro-Barcelona por el Grupo D.

El sorteo de octavos de final de la competición se realizará el viernes en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.

Tras la pausa por el Mundial, el torneo se reanudará con los choques de ida de octavos de final entre el 11 y el 13 de agosto, mientras las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo, Palmeiras, tricampeón de la Libertadores y finalista de la pasada edición, abrió el marcador a los seis minutos con un rápido ataque que condujo “Flaco” López por la banda izquierda y, tras ganar la carrera al zaguero Jean Pestaña, envió un centro que Arias remató de primera en el corazón del área.

Arias conoció el lunes su convocatoria a la selección colombiana con la que disputará su primera Copa del Mundo.

“La Copa del Mundo era mi gran sueño. Tengo un lindo camino con la selección y ahora es momento de disfrutar el Mundial”, señaló el centrocampista colombiano.

López celebró su inclusión en la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo anunciada el jueves por el seleccionador argentino Lionel Scaloni. El atacante de 25 años compartirá el plantel ofensivo de la Albiceleste con los campeones del mundo Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

“Me estoy enterando ahora”, reconoció López. “Estoy muy feliz por el trabajo que vengo haciendo y por cumplir el sueño de disputar un Mundial con mi país”.

Junior, que quedó eliminado de las competiciones sudamericanas, igualó transitoriamente el compromiso a los 36 a través de Luis Fernando Muriel.

López, uno de los máximos artilleros de la Libertadores en 2025 con siete gritos, volvió a aparecer a los 40 minutos con una jugada individual en la cual regateó a dos defensas y asistió al extremo Allan, que anotó con un zurdazo preciso.

Antes del descanso, Arias firmó su doblete en una jugada similar a la del primer tanto, con otro centro de López desde la izquierda. Su disparo llegó al área en posición de delantero centro.

El cuadro dirigido por el portugués Abel Ferreira completó su exhibición a los 51 con un potente tiro de Andreas Pereira desde afuera del área.

En Asunción, Cerro Porteño derrotó a Sporting Cristal.

El Ciclón tomó ventaja a los 51 minutos con un cabezazo de Pablo Vegetti luego de un cruzamiento de Jorge Morel.

Cecilio Domínguez puso cifras definitivas con un penal a los 67.

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FUENTE: AP