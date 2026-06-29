Mundial supera todas las expectativas de las casas de apuestas gracias al buen paso de EEUU

El francés Kylian Mbappe (10) controla el balón frente al noruego Fredrik Aursnes (14) durante su partido por el Grupo I del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Foxboro, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) AP

El evento deportivo más popular del mundo se juega en Norteamérica, por lo que las audiencias de Estados Unidos pueden ver los partidos en su horario habitual. Además, cuenta con la que quizá sea la selección estadounidense más talentosa de su historia.

Y luego Estados Unidos ganó sus dos primeros partidos para quedarse con la cima de su grupo.

“Creo que ha superado nuestras expectativas”, señaló Mark Bickerdike, director de apuestas de fútbol de Caesars Sportsbook.

El director de DraftKings Sportsbook, Johnny Avello, señaló que las apuestas en el Mundial, cuya fase de eliminación comenzó el domingo, han alcanzado el mismo nivel que el popular Torneo de la NCAA del baloncesto universitario.

“Podría ser el evento más grande del año cuando todo esto termine”, sostuvo Avello. “El March Madness se desarrolla a lo largo de tres semanas y recauda bastante dinero. Esto está llegando a ese nivel.

“Deja al Super Bowl muy atrás. Un partido, un día. Esto es mucho más grande”, añadió.

Christian Cipollini, gerente de trading de BetMGM Sportsbook, comentó que el enorme interés por el equipo de Estados Unidos no ha hecho más que crecer. Los estadounidenses juegan el miércoles por la noche contra Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, California, por un lugar en los octavos de final.

“Espero que ese sea el partido de fútbol en el que más dinero se apueste en la historia en BetMGM”, expresó Cipollini. “En este Mundial, nuestros tres partidos con más apuestas han sido los tres partidos de Estados Unidos. Este partido se perfila como una tormenta perfecta en la que Estados Unidos se ve muy bien. Hay mucha expectativa alrededor del equipo”.

¿Duelo entre Francia y Argentina?

Las tres casas de apuestas colocan a la Francia de Kylian Mbappé como favorita al título, mientras que Lionel Messi y la campeona defensora Argentina les siguen de cerca. Están en lados opuestos del cuadro, así que si se llegan a encontrar en la final, sería una revancha al duelo por el campeonato de hace cuatro años.

En BetMGM, el 15,3% de los boletos han sido para Francia, la mayor cantidad de cualquier país, con apuestas que representan el 20,4% del monto. La cifra está apenas por debajo que la de España, que ha captado el 20,5% del volumen apostado, la mayor parte antes del inicio del torneo.

El experimentado analista de apuestas Bruce Marshall recomendó no asumir que Francia y Argentina se encontrarán en la final.

“Puedo ver a siete u ocho candidatos”, sostuvo Marshall. “No sé si hay un gran valor ahí”.

Los apostadores buscan las sorpresas

A los estadounidenses les gusta una buena historia en contra de todo pronóstico, y están metiendo apuestas por algunos equipos con muy pocas probabilidades de éxito.

“A los apostadores les gusta poner una pequeña cantidad de dinero en esos equipos”, explicó Avello. “Por supuesto, ese riesgo es alto para nosotros porque no se necesita de mucho. Una apuesta de 5 dólares al Congo es un pago de 5.000. Tomas bastantes de esas y los casinos quedarían bastante expuestos”.

Marshall dijo que tendría sentido echar un vistazo a Colombia (33-1 en BetMGM) o a Suiza (66-1) como equipos con gran valor.

“Colombia se ve realmente peligrosa, y está recibiendo mucho apoyo”, indicó. “Jugaron sus primeros dos partidos en México, que fueron como partidos de local para ellos.

“A la que nadie menciona es a Suiza, y son uno de esos equipos que me recuerdan a un club. Lo digo en términos positivos porque se conocen muy bien entre ellos. Muchos de estos equipos del Mundial se arman sobre la marcha y no han jugado mucho tiempo juntos. Suiza tiene jugadores que han disputado 80, 100 partidos juntos”.

Las casas de apuestas no necesariamente esperan un triunfo de EE.UU.

Si los estadounidenses logran lo impensable y ganan el Mundial, las casas de apuestas sufrirán un duro golpe financiero.

Estados Unidos ha mejorado sus momios de 50-1 a 25-1 en BetMGM, y los estadounidenses están 30-1 en Caesars y 33-1 en DraftKings.

“Si Estados Unidos hubiera llegado a trompicones a la ronda de eliminación directa, nuestra exposición probablemente no sería tan alta”, señaló Cipollini. “Pero el hecho de que se han visto bien hace que haya mucha gente que diga: ‘Sí tienen una oportunidad’. Es en casa. Es fácil convencerse de algo que, en el fondo, todos queremos que pase”.

"Los Simpson" impulsan algunas apuestas

Un episodio de 1997 de “Los Simpson” que presenta un partido entre México y Portugal ha llevado a algunos aficionados a pensar que la popular serie animada pronosticó ese enfrentamiento en el Mundial de este año.

La serie no menciona ni el Mundial ni el año 2026, sin embargo.

Pero algunos apostadores aparentemente hacen caso omiso de esos detalles, lo que está provocando un notable aumento de apuestas a que se produzca ese duelo.

“Eso nos dejaría expuestos”, dijo Bickerdike.

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FUENTE: AP