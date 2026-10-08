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Mujeres afganas arrestadas por tener maquillaje y violar código de vestimenta, denuncia la ONU

KABUL (AP) — Las autoridades talibanes de Afganistán han arrestado o detenido a decenas de mujeres en los últimos meses por presuntas violaciones de los códigos de vestimenta y de las restricciones que les impiden aparecer en público sin un tutor masculino, informó el jueves la misión de las Naciones Unidas en el país.

Mujeres esperan para recibir asistencia alimentaria dada por un grupo humanitario en Kabul, Afganistán, el 28 de mayo del 2023. (AP foto/Ebrahim Noroozi)
Mujeres esperan para recibir asistencia alimentaria dada por un grupo humanitario en Kabul, Afganistán, el 28 de mayo del 2023. (AP foto/Ebrahim Noroozi) AP

Al menos 52 mujeres y una niña fueron arrestadas o detenidas en Kabul y en la ciudad occidental de Herat entre julio y septiembre, indicó la misión, conocida como UNAMA. Entre las presuntas infracciones figuraban llevar pañuelos de colores o maquillaje, dejar el cabello visible o no usar un chador, una prenda tipo capa que cubre todo el cuerpo.

UNAMA manifestó estar “gravemente preocupada” por los arrestos, las detenciones y las amenazas de arresto.

“El número de casos puede ser significativamente mayor debido al subregistro vinculado a temores por su seguridad y al estigma”, señaló la misión.

Añadió que también estaba “alarmada por incidentes que implican abusos verbales, golpizas y amenazas contra mujeres, incluidas comerciantes”.

El gobierno talibán de momento no ha respondido.

Las autoridades afganas abrieron fuego en junio contra una protesta en Herat por arrestos y detenciones de mujeres. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en ese momento, según testigos y la misión de la ONU.

El gobierno talibán, desde que tomó el poder en 2021, ha impuesto normas basadas en una interpretación estricta de la ley islámica, o sharía. No se tolera la disidencia, y las protestas contra decisiones del gobierno son ilegales.

Las normas incluyen severas restricciones para mujeres y niñas, entre ellas la prohibición de la educación más allá de la escuela primaria y límites sobre lo que las mujeres pueden vestir y adónde pueden ir.

Las mujeres deben usar el hiyab completo en público, incluido un pañuelo en la cabeza, una túnica larga que cubra el cuerpo y un velo facial. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio hace cumplir las normas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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