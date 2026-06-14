Muertos palestinos por guerra en Gaza superan los 73.000

El balance actualizado se conoció el domingo, mientras Israel ha seguido atacando pese a un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre.
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DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El Ministerio de Salud de Gaza afirma que el número de palestinos muertos por la guerra entre Israel y Hamás ha superado los 73.000.
El balance actualizado se conoció el domingo, mientras Israel ha seguido atacando pese a un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre.
La confirmación provino de Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del ministerio, y de Hamza Salem, del departamento de relaciones públicas del ministerio.
El número total de muertos desde el inicio de la guerra es ahora de 73.001.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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