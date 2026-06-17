Muerte de artista ruso en Polonia tiene rasgos de asesinato político, dice primer ministro

Robert Kuzovkov, conocido por el seudónimo Semyon Skrepetsky, fue asesinado a quemarropa cerca de su casa en la ciudad polaca oriental de Biala Podlaska el lunes, informaron los fiscales el martes.

“Todo apunta a que se trata de un asesinato político", indicó Tusk en una rueda de prensa en Varsovia. "Pero debemos esperar pruebas o indicios más concluyentes. Porque si ese fuera el caso —si fue ordenado por Rusia—, entonces es un asunto extremadamente grave a nivel internacional. Constituiría terrorismo de Estado”.

Los investigadores polacos detuvieron inicialmente a dos ciudadanos bielorrusos, pero Tusk señaló el martes que fueron liberados porque las autoridades no tenían pruebas de que estuvieran directamente implicados en el homicidio.

“El caso es difícil. Si hay un sicario involucrado, lamentablemente no es fácil identificar a una persona así”, expresó Tusk, y añadió que las autoridades polacas le habían ofrecido protección a Skrepetsky, pero él la rechazó.

A través de su arte, Skrepetsky “expresó críticas a las políticas actuales de las autoridades rusas”, apuntaron fiscales polacos en un comunicado el martes.

Pintó retratos poco favorecedores de Putin, del líder checheno Ramzan Kadyrov y de otros altos funcionarios rusos. En uno se ve a Putin acunado en los brazos del dictador soviético Josef Stalin.

El domingo, publicó un video en su canal de YouTube en el que aparece en Berlín tirando una bandera rusa a un cubo de basura el 12 de junio, la festividad que conmemora la soberanía de Rusia.

Los fiscales indicaron que un hombre no identificado se acercó al artista cerca de su casa alrededor de las 9:45 a. m. del lunes, le disparó dos veces y luego le disparó tres veces más a quemarropa antes de huir. Murió en el lugar por heridas de bala en la cabeza, el pecho y la espalda, según el reporte.

Desde que invadió Ucrania en 2022, Rusia ha sido acusada de intentar asesinar a sus opositores en el extranjero, incluyendo activistas exiliados en Francia y Lituania.

Alemania también ha desbaratado planes dirigidos contra el jefe de un proveedor alemán de armas para Ucrania y contra un funcionario militar ucraniano.

Las autoridades polacas arrestaron a un hombre en 2024 en lo que, según dijeron, era un plan para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Ese mismo año, un piloto de helicóptero ruso que desertó fue asesinado en España, y los principales sospechosos son agentes rusos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP