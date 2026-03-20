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Mueren al menos 10 personas en incendio en fábrica de Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Los equipos de rescate de Corea del Sur recuperaron 10 cuerpos el sábado de los restos calcinados de una fábrica de autopartes en la ciudad central de Daejeon, donde un incendio, probablemente provocado por una explosión, dejó al menos 59 heridos y cuatro desaparecidos.

Los bomberos acuden a sofocar un incendio en una planta de recambios de automóviles en Daejeon, Corea del Sur, viernes 20 de marzo de 2026. (Kim June-beom/Yonhap vía AP)
Los bomberos acuden a sofocar un incendio en una planta de recambios de automóviles en Daejeon, Corea del Sur, viernes 20 de marzo de 2026. (Kim June-beom/Yonhap vía AP) AP

El Ministerio del Interior y Seguridad informó que 25 personas resultaron gravemente heridas, pero las autoridades no confirmaron de momento si la vida de alguno corría peligro. Se desplegaron más de 500 bomberos, policías y personal de emergencias para contener el incendio y realizar operaciones de rescate después de que el fuego se desató el viernes por la tarde.

Videos y fotos del lugar mostraban una densa humareda gris saliendo del complejo y a algunos trabajadores saltando desde un edificio.

Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito de Daedeok de la ciudad, indicó que el incendio destruyó un edificio de la fábrica al que los bomberos inicialmente no pudieron ingresar por temor a que se derrumbara. La búsqueda de los trabajadores desaparecidos comenzó el viernes por la noche, después de que las autoridades desplegaron robots de extinción para enfriar la estructura y realizaron una inspección de seguridad.

El incendio se reportó alrededor de la 1:18 de la tarde. Nam señaló que la causa no se conocía de momento, pero el fuego parecía haberse propagado con rapidez, y testigos informaron de una explosión. Los bomberos se concentraron en evitar que las llamas se extendieran a una instalación contigua y en retirar sustancias químicas del lugar. Nam dijo que los trabajadores recuperaron más de 100 kilogramos (220 libras) de sustancias químicas altamente reactivas del sitio.

Algunas personas resultaron heridas al saltar del edificio para escapar, mientras que otras inhalaron humo, manifestó Nam.

Se desplegaron unos 120 vehículos y equipos, incluidos aeronaves, un vehículo no tripulado con cañón de agua y dos robots de extinción para zonas de difícil acceso, junto con cientos de efectivos.

El presidente Lee Jae Myung pidió la movilización total de personal y equipos para contener el incendio y apoyar las operaciones de rescate.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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