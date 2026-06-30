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Mueren 9 niños al caer un triciclo motorizado a un canal en Egipto

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un triciclo motorizado cayó a un canal en el sur de Egipto, lo que causó la muerte de nueve niños y dejó otros dos heridos el martes, informaron funcionarios locales.

El transporte cayó al agua en la zona de Abu Tig, en la provincia sureña de Assiut, según un comunicado que la oficina del gobernador publicó en Facebook. Assiut, ubicada a 320 kilómetros (199 millas) al sur de la capital, El Cairo, es una provincia del Alto Egipto conocida por sus monumentos históricos.

Medios locales informaron que una falla en la dirección provocó la volcadura del triciclo cuando transportaba a niños que regresaban a casa luego de trabajar en granjas cercanas. No estaba claro el estado de los heridos. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital de Abu Tig, de acuerdo con la oficina del gobernador.

El sitio de noticias Cairo 24 indicó que las edades de los niños oscilaban entre los 10 y los 17 años.

Fotos publicadas por la oficina del gobernador mostraban a decenas de personas reunidas junto al canal mientras personas con equipo de buceo registraban el agua.

El gobernador de Assiut, Mohamed Elwan, ordenó a las autoridades implementar medidas de seguridad, incluida la instalación de barreras de concreto en los costados del canal.

Los accidentes de tránsito cobran miles de vidas cada año en Egipto. El exceso de velocidad, carreteras en mal estado y la escasa aplicación de las leyes de tránsito son las principales causas. A principios de este año, un camión y una camioneta pickup chocaron en una autopista, lo que dejó 18 muertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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