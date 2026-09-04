Mueren 48 milicianos en redadas en suroeste de Pakistán, afirma ejército

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El ejército indicó en un comunicado que las redadas se llevaron a cabo con base en información de inteligencia en los distritos de Mastung, Sibi, Quetta y Kalat, en Baluchistán. Las fuerzas de seguridad también recuperaron un arsenal durante las operaciones.

El ejército describió a los fallecidos como “Khawarij”, un término que el gobierno pakistaní utiliza para referirse a miembros de grupos armados proscritos, entre ellos el Ejército de Liberación de Baluchistán y Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Señaló que las fuerzas de seguridad estaban registrando la zona en busca de cualquier miliciano restante. También calificó a los milicianos muertos como “terroristas patrocinados por India”, sin aportar pruebas ni más detalles.

Baluchistán es la provincia más grande de Pakistán, pero la menos poblada, y desde hace tiempo enfrenta una insurgencia separatista encabezada por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán --que ha perpetrado numerosos ataques en los últimos años.

Este último acontecimiento se produjo un día después que el ejército informara que las fuerzas de seguridad mataron a 15 milicianos que intentaban cruzar desde Afganistán hacia el noroeste de Pakistán.

La violencia miliciana ha aumentado en Pakistán en los últimos meses, y gran parte se atribuye al TTP, que es independiente pero está estrechamente aliado con los talibanes afganos.

Pakistán afirma que muchos líderes e insurgentes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder allí en 2021, una acusación que Kabul niega.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP