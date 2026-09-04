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Mueren 48 milicianos en redadas en suroeste de Pakistán, afirma ejército

ISLAMABAD (AP) — Las fuerzas de seguridad de Pakistán mataron a 48 milicianos en una serie de redadas contra escondites en el conflictivo suroeste del país durante las últimas 72 horas, informó el ejército el viernes.

El ejército indicó en un comunicado que las redadas se llevaron a cabo con base en información de inteligencia en los distritos de Mastung, Sibi, Quetta y Kalat, en Baluchistán. Las fuerzas de seguridad también recuperaron un arsenal durante las operaciones.

El ejército describió a los fallecidos como “Khawarij”, un término que el gobierno pakistaní utiliza para referirse a miembros de grupos armados proscritos, entre ellos el Ejército de Liberación de Baluchistán y Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Señaló que las fuerzas de seguridad estaban registrando la zona en busca de cualquier miliciano restante. También calificó a los milicianos muertos como “terroristas patrocinados por India”, sin aportar pruebas ni más detalles.

Baluchistán es la provincia más grande de Pakistán, pero la menos poblada, y desde hace tiempo enfrenta una insurgencia separatista encabezada por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán --que ha perpetrado numerosos ataques en los últimos años.

Este último acontecimiento se produjo un día después que el ejército informara que las fuerzas de seguridad mataron a 15 milicianos que intentaban cruzar desde Afganistán hacia el noroeste de Pakistán.

La violencia miliciana ha aumentado en Pakistán en los últimos meses, y gran parte se atribuye al TTP, que es independiente pero está estrechamente aliado con los talibanes afganos.

Pakistán afirma que muchos líderes e insurgentes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder allí en 2021, una acusación que Kabul niega.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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