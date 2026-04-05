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Mueren 4 en choque en Alabama durante persecución policial

TROY, Alabama, EE.UU. (AP) — Cuatro personas murieron cuando un automóvil que era perseguido por un policía estatal de Alabama se salió de la carretera y chocó contra un árbol, informaron las autoridades el domingo.

Las luces de un coche patrulla en Filadelfia, el 17 de enero de 2022. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo)
Las luces de un coche patrulla en Filadelfia, el 17 de enero de 2022. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo) AP

El conductor intentaba eludir a un agente de la Patrulla de Caminos de Alabama en una vía rural del condado Pike, en el sureste de Alabama, cuando ocurrió el choque a última hora de la noche del viernes, señaló en un correo electrónico la portavoz de agencia policial, Amanda Wasden. No hubo otros vehículos involucrados.

Wasden indicó que el choque estaba bajo investigación y que no había información adicional disponible. En su correo electrónico no precisó qué motivó la persecución.

El conductor y dos pasajeros, uno de ellos un adolescente de 17 años, no llevaban puesto el cinturón de seguridad y salieron despedidos del sedán. El tercer pasajero no fue expulsado, pero los cuatro fueron declarados muertos en el lugar. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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