Muere Tati Almeida, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires

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El Hospital Italiano de Buenos Aires confirmó el deceso con un sentido mensaje en que destacó su “compromiso, la militancia y la ternura”.

“Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo”, expresó la institución.

Almeida se encontraba internada desde hacía días en el Hospital Italiano, donde falleció cerca de las 19:30 del domingo (22.30 GMT). De momento no se conocen detalles de lo que será su despedida.

“Sos parte de nuestra historia y tu legado nos iluminará en todo momento”, saludó la Comisión Provincial por la Memoria en sus redes sociales, y recordó que Almeida dijo: “quedamos 3 madres y 2 abuelas, pero estamos tranquilas porque la posta ya la hemos pasado”, en la previa al 50mo aniversario del golpe de Estado.

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga nació en la capital argentina en 1930 y era maestra. En 1975, producto de la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, se convirtió en activista por los derechos humanos y formó la agrupación Madres de Plaza de Mayo, junto a otras mujeres que buscaban a sus hijos, detenidos en el marco de la última dictadura cívico militar de 1976-1983.

Alejandro trabajaba como periodista en la agencia de noticias Télam y en el Instituto Geográfico Militar y estudiaba Medicina. Su paradero aún es desconocido. En 2008, su madre editó un libro con sus escritos llamado “Alejandro por siempre... amor”.

Como ocurrió con muchos familiares de desaparecidos, Tati Almeida tuvo una formación tradicional y lejana al activismo político, pero el propósito de su búsqueda la llevó a ser una referencia de los derechos humanos en Argentina. Su militancia incluso se extendió a otras causas como el feminismo, la crisis climática y la solidaridad con los sectores marginados. “Luchadora incansable que honraste la vida”, la despidió la expresidenta Cristina Fernández. El también exmandatario Alberto Fernández la describió como “un gran ejemplo de cómo se puede transformar el dolor en amor y volver al amor en un motor en busca de justicia”. FUENTE: AP

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