Muere segundo chofer de autobús en menos de una semana a causa de delincuencia en la capital de Perú

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José Cumpa, de 46 años, dormía dentro del autobus que conduce la madrugada del jueves en una carretera importante de Lima cuando un grupo de delincuentes prendió fuego al vehículo, según las cámaras de seguridad. El chofer falleció el viernes en un hospital de Lima, confirmó la policía y las autoridades médicas.

Un grupo de comerciantes rompió los vidrios del bus en llamas para rescatar a Cumpa quien quedó con quemaduras en el 90% de su cuerpo. El jueves en otro incidente de la violencia en el transporte, un hombre armado disparó contra un minibús ocasionando la muerte de la pasajera Maritza Talaverano, de 45 años.

La noticia del fallecimiento de Cumpa coincidió con el entierro de otro chofer Michael Hurtado, de 44 años, quien fue asesinado el miércoles por dos pistoleros, a pocas cuadras antes de llegar al paradero final de su ruta en una zona de la periferia de Lima, informó la policía. El mismo miércoles otro bus fue incendiado por la noche frente a una gasolinera y los delincuentes difundieron en un video el momento en que le prendieron fuego.

La policía indicó durante la jornada que los tres incidentes mortales estaban relacionados a casos de extorsión.

El mandatario interino Balcázar admitió el viernes en una conferencia de prensa que la criminalidad es “muy alta y agresiva”, mientras los dirigentes del transporte estaban reunidos para evaluar una posible paralización tras los hechos violentos registrados.

En 2025 fueron asesinados 239 transportistas en todo Perú incluidos mototaxistas, así como choferes de autobuses, minibuses y taxis, según datos recopilados por el Observatorio del Crimen y la Violencia, de la consultora Capital Humano y Social y del Banco de Crédito.

La violencia en Perú ha aumentado en los últimos años, sobre todo en homicidios y extorsiones. En 2025 se registraron 2.226 homicidios y las denuncias por extorsión sumaron 28.948, según cifras oficiales. FUENTE: AP