Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó vínculos Rusia-campaña de Trump

WASHINGTON (AP) — Robert S. Mueller III, el director del FBI que transformó la principal agencia de seguridad pública del país en una fuerza de lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que más tarde se convirtió en fiscal especial a cargo de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, ha muerto. Tenía 81 años.