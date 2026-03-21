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Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó vínculos Rusia-campaña de Trump

WASHINGTON (AP) — Robert S. Mueller III, el director del FBI que transformó la principal agencia de seguridad pública del país en una fuerza de lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que más tarde se convirtió en fiscal especial a cargo de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, ha muerto. Tenía 81 años.

El fiscal especial Robert S. Mueller III testifica en el Congreso en Washington, el 24 de julio del 2019. (AP foto/Susan Walsh)
El fiscal especial Robert S. Mueller III testifica en el Congreso en Washington, el 24 de julio del 2019. (AP foto/Susan Walsh) AP

“Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció” el viernes por la noche, declaró la familia manifestó en un comunicado el sábado. “Su familia pide que se respete su privacidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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