Muere a los 92 años Gordon S. Wood, historiador eminente, experto en la Revolución de EEUU

El historiador Gordon Wood recibe la Medalla Nacional de Humanidades de manos del presidente Barack Obama en la Casa Blanca en Washington, el 2 de marzo del 2011. (AP foto/Pablo Martinez Monsivais) AP

Wood, profesor emérito de la Universidad Brown, murió el domingo después de ser atropellado por un automóvil en el estacionamiento de un supermercado en East Providence, Rhode Island, según la policía.

Autor de decenas de libros y ensayos, Wood nunca alcanzó la audiencia masiva de historiadores como David McCullough y Doris Kearns Goodwin, pero sus hallazgos se convirtieron en referencias estándar para los debates sobre la formación nacional y el legado de la revolución, que continúan mientras el país se acerca a su 250º aniversario. Muchos colegas consideraban a Wood, de cabello blanco y aspecto apacible, como la encarnación del historiador erudito y tradicional, guiado por los hechos más que por la ideología.

El presidente Barack Obama le otorgó en 2011 la Medalla Nacional de Humanidades “por una labor académica que aporta perspectivas sobre la fundación de la nación y la redacción de la Constitución de Estados Unidos”.

En años recientes, académicos más jóvenes sostuvieron que Wood estaba demasiado consolidado, como epítome del historiador a la antigua que minimizaba las vidas de las personas esclavizadas, las mujeres y los pueblos indígenas. John L. Brooke, profesor de historia en la Universidad Estatal de Ohio, lo reprocharía por “una clara evitación de la paradoja interpretativa y la complejidad”, aun cuando citaba la “envergadura y empresa académica” de Wood.

En un correo electrónico a The Associated Press, el cineasta Ken Burns elogió a Wood como un “maestro de generaciones de estudiantes y de otros historiadores”.

Woody Holton, autor e historiador que en ocasiones chocó con Wood, dijo a AP que admiraba su “disposición a alentar incluso a un académico más joven como yo, que veía la era revolucionaria estadounidense de una manera muy distinta a la suya”.

“El trágico accidente que lo mató es especialmente desgarrador porque le negó, por menos de un mes, la oportunidad de celebrar el 250º cumpleaños del país”, añadió Holton, profesor de historia en la Universidad de Carolina del Sur.

Su éxito fue inmediato y duradero. Su primer libro, "The Creation of the American Republic", ganó el Premio Bancroft en 1970 y perduró entre generaciones de estudiantes que asumieron y discutieron sus conclusiones de que la Constitución fue involuntariamente subversiva, un documento ideado por élites que condujo a “la destrucción del mismo mundo social que habían buscado mantener”.

Su obra "The Radicalism of the American Revolution" ganó el Pulitzer en 1993 y la épica "Empire of Liberty" fue finalista en 2009.

Momento en la gran pantalla

El nombre de Wood también resultó familiar para los cinéfilos gracias a la película "Good Will Hunting" (1997) donde el personaje principal, interpretado por Matt Damon, se burla de un estudiante de Harvard: "Vas a quedarte aquí aprendiendo el material de Gordon Wood, hablando de la utopía prerrevolucionaria y los efectos capitalistas de la movilización militar" (ideas, señalaría Wood, que él no respaldaba).

Unos años antes, Wood recibió un elogio inesperado e incómodo del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, quien incluyó "The Radicalism of the American Revolution" como una obra esencial de historia. Wood recordaría cómo la bendición del republicano de Georgia fue un “beso de la muerte” entre muchos de sus colegas liberales y se percibió como una confirmación de políticas conservadoras.

No se consideraba ni radical ni reaccionario, sino que reivindicaba un punto medio entre los relatos convencionales de las figuras históricas y la investigación más igualitaria que surgió en la década de 1960.

Reconocía que los historiadores habían pasado por alto las contribuciones de las mujeres y de los grupos minoritarios, pero le preocupaba que se estuvieran ignorando por completo los “acontecimientos políticos noticiosos”. Rebatió el influyente retrato del historiador de la era progresista Charles Beard, que presentaba la Constitución como un triunfo cínico de los ricos, pero tampoco consideraba a los fundadores como sabios infalibles por encima de velar por sus propios intereses.

“No creo que nuestra historia deba verse como un relato moral, ni bueno ni malo”, escribió una vez. “Creo que los historiadores deberían intentar comprender de dónde venimos con la mayor honestidad posible, sin tratar de decir que esto fue una gran celebración o que esto fue un desastre. No creo que ninguno de esos extremos sea cierto respecto de nuestra historia”.

Batallas con el pasado

Wood sí acogió avances académicos, en particular el “persuasivo argumento contextual” de Annette Gordon-Reed de que la esclavizada Sally Hemings tuvo algunos hijos de Thomas Jefferson. En “Empire of Liberty”, que abarcó los años de 1789 a 1815, incluyó extensos pasajes sobre la esclavitud y la llamó un cáncer que “carcomía el mensaje de libertad e igualdad”.

En otras ocasiones, Wood se resistió con enojo a nuevos enfoques. Fue un crítico destacado del Proyecto 1619 de The New York Times, ganador del Pulitzer, y de su afirmación —posteriormente modificada— de que mantener la esclavitud fue una motivación clave de la Revolución estadounidense. Alegó que el proyecto fomentaba un sentido de “victimismo” y una sensación de estar “agraviados”, aunque reconoció que no había leído la mayor parte. En respuesta, sostenía que los fundadores, incluidos propietarios de plantaciones como Jefferson y James Madison, creían —erróneamente— que la esclavitud moriría de muerte natural a medida que la propia revolución impulsaba el movimiento abolicionista.

“Todos queremos justicia, pero no a costa de la verdad”, escribió en 2019, y añadió, en una afirmación muy discutida: “No conozco a ningún colono que dijera que quería la independencia para preservar a sus esclavos”.

En "Radicalism" y otros libros, Wood rechazó teorías conservadoras y liberales según las cuales la Revolución norteamericana no condujo de inmediato a nuevas libertades sustanciales y fue esencialmente un acontecimiento político —un mero “cambio mental”— que, por lo demás, reforzó el statu quo.

Wood afirmaba que los primeros años del nuevo país fueron un tiempo de transformación y democratización en todo, desde cómo se vestía la gente hasta la manera en que se saludaban en la calle. Los cambios fueron tan profundos que incluso los líderes de la revolución no los esperaban ni los deseaban.

“Una clase no derrocó a otra; los pobres no sustituyeron a los ricos”, escribió Wood. “Pero las relaciones sociales, la forma en que las personas estaban conectadas unas con otras, cambiaron, y de manera decisiva. Para los primeros años del siglo XIX, la Revolución había creado una sociedad fundamentalmente distinta de la sociedad colonial del siglo XVIII. Era, de hecho, una nueva sociedad distinta de cualquiera que hubiera existido en cualquier parte del mundo”.

El historiador colega y ganador del Pulitzer David Hackett Fischer escribiría más tarde que la labor académica de Wood “alteró la manera en que los historiadores pensaban sobre su campo”.

Otros libros de Wood incluyeron "Revolutionary Characters" y "The Americanization of Benjamin Franklin", y sus ensayos y reseñas aparecieron con frecuencia en The New York Review of Books, The New Republic y otras publicaciones. Wood también apareció en el documental de PBS de Burns sobre la Revolución estadounidense, asesoró en la película de Burns sobre Jefferson y presidió un panel asesor del National Constitution Center en Filadelfia.

Wood se casó con Louise Goss en 1956. Tuvieron tres hijos, dos de los cuales se convirtieron en profesores de historia.

Gordon Wood se describía como un “simple erizo” que se dedicaba a escribir sobre la revolución, a la que consideraba “el acontecimiento más importante de la historia estadounidense, sin comparación”. Le disgustaba que los estudiantes universitarios supieran mucho más sobre la Guerra Civil, y señalaba que era imposible entender cualquier conflicto del país sin comprender su nacimiento.

“Los estadounidenses tenemos un sentido de la historia tan débil que no podemos tener demasiada”, escribió una vez.

Aburrimiento en la secundaria, pasión en la universidad

Wood nació rodeado de historia: su ciudad natal, Concord, Massachusetts, había sido residencia de Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y Louisa May Alcott, entre otros. Pero su pasión por el tema no surgió hasta la universidad. Wood encontró insoportable su clase de historia en la secundaria, soportando clases en las que el profesor simplemente leía de un libro de texto.

Sí admiraba a su instructor de latín, quien lo animó a asistir a la Universidad Tufts, de la que se graduó summa cum laude. Obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad Harvard y estudió con el célebre historiador de la Guerra de Independencia Bernard Bailyn, cuya documentación de las fuerzas intelectuales detrás de la independencia en su obra fundamental “The Ideological Origins of the American Revolution” Wood ampliaría en “The Creation of the American Republic”.

En su introducción a "The Idea of America", publicada en 2011, Wood repasó su propia obra y la evolución de la investigación académica a lo largo de su vida. Señaló los muchos errores de los próceres independentistas pero advirtió contra reprender a figuras históricas por equivocaciones que ahora parecen obvias, lo que él y otros llaman “presentismo”.

“El drama, incluso la tragedia de la historia, proviene de nuestra comprensión de la tensión que existió entre las voluntades e intenciones conscientes de los participantes del pasado y las condiciones subyacentes que limitaron sus acciones y moldearon su futuro”, escribió.

“Si el estudio de la historia enseña algo, son las limitaciones de la vida. Debería producir prudencia y humildad”.

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El corresponsal Michael Casey contribuyó con esta nota desde Boston.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP