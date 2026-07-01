Muere a los 74 Victor Willis, cofundador de Village People y coautor de 'Y.M.C.A.'

ARCHIVO - Victor Willis, miembro del grupo de música disco The Village People, aparece durante una fiesta de Halloween en Los Ángeles el 31 de octubre de 1979. (Foto AP/George Brich, archivo) AP

“Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People”, publicó el grupo en su página oficial de Facebook. La causa fue identificada como “una enfermedad breve pero agresiva”.

Willis era un músico y actor que, entre otras cosas, había aparecido en Broadway en “The Wiz” cuando decidió aprovechar la fiebre de la música disco en 1977 al unirse a un grupo integrado por hombres fornidos, de aspecto muy macho, vestidos como un motociclista, un obrero de la construcción, un policía, un vaquero y un jefe indígena.

Junto con el productor Jacques Morali y Henri Belolo, socio comercial de Morali, Willis fundó Village People, un grupo de seis integrantes. La idea se les ocurrió mientras salían de fiesta en un club nocturno gay que abría después del horario habitual en el West Village de Manhattan. El álbum debut homónimo del grupo se lanzó en 1977.

El grupo lanzó dos álbumes en 1978, “Macho Man” y “Cruisin’”, que incluía el éxito internacional “Y.M.C.A.”, una canción que alcanzó el puesto número 2 en la lista de Billboard. Un año después, Village People lanzó el álbum “Go West”, que incluía “In the Navy”, una canción que llegó al puesto número 3 en la lista. “Macho Man” alcanzó el puesto número 25 en 1978.

El Congreso describió “Y.M.C.A.” en 2020, con su contagioso estribillo de “It’s fun to stay at the Y.M.C.A.” y un baile que acompaña deletreando las letras, como “un fenómeno estadounidense” y añadió la canción al Registro Nacional de Grabaciones. En 2021, fue incorporada al Salón de la Fama de los Grammy.

Willis también protagonizó la película de 1980 “Can’t Stop the Music” ("No se puede parar la música"), una comedia ampliamente ridiculizada protagonizada por Village People y Steve Guttenberg y dirigida por Nancy Walker. El crítico Rex Reed la calificó como “una de las películas más tontas jamás hechas”.

La música de Village People es la columna vertebral de las fiestas en la piscina, los bailes de secundaria, las bodas, los bailes de graduación, los bar mitzvá, los partidos y cualquier ocasión en la que se necesite un ánimo festivo. Las canciones también sonaron en marchas del orgullo gay y en la Casa Blanca.

“Pensaremos en Victor cada vez que suene ‘Y.M.C.A.’, como hoy, y durante toda esta semana de cumpleaños del 4 de julio", escribió el presidente Donald Trump en redes sociales. "Mis condolencias a su maravillosa familia y al grupo; Victor Willis será profundamente extrañado”.

Mientras músicos como Neil Young, John Fogerty, Phil Collins, Panic! At The Disco y los patrimonios de Leonard Cohen, Tom Petty y Prince enviaron cartas de cese y desistimiento para impedir que Trump usara su música, Willis manifestó que no sentía que estuviera respaldando a Trump cuando la canción sonaba.

Willis nació en Texas y creció en el vecindario de Haight-Ashbury, en San Francisco. Cuando se mudó a Nueva York, iba a una YMCA en la calle Oeste 63 de Manhattan, lo que inspiró la canción exitosa.

La propiedad de las canciones de Village People quedó en duda décadas después de los éxitos y, en 2015, un jurado federal determinó que Willis tenía derecho al 50% de la titularidad de los derechos de autor en Estados Unidos de 13 canciones del grupo, incluida “Y.M.C.A.”.

Tras una serie de arrestos por cargos relacionados con drogas que derivaron en una etapa de rehabilitación, Willis contó a The Associated Press en 2012 que su vida había dado un giro. “La vida está bien. Pasé por lo que haya pasado, pero ahora todo va de maravilla”, expresó.

Willis y Village People, él era el único miembro original, cantaron “Happy Birthday” y “Y.M.C.A.” para el secretario de Estado Marco Rubio durante un evento en India en mayo.

FUENTE: AP