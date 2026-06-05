americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere a los 72 años el actor Anthony Head, conocido por “Buffy the Vampire Slayer”

LONDRES (AP) — Anthony Head, el afable actor británico de voz suave conocido por sus papeles en “Buffy the Vampire Slayer” (“Buffy la cazavampiros”) y “Ted Lasso”, ha muerto, informó su familia el viernes. Tenía 72 años.

ARCHIVO - Anthony Head llega a la premier europea de “The Iron Lady” el miércoles 4 de enero de 2012, en Londres. (AP Foto/Jonathan Short, Archivo)
ARCHIVO - Anthony Head llega a la premier europea de “The Iron Lady'” el miércoles 4 de enero de 2012, en Londres. (AP Foto/Jonathan Short, Archivo) AP

Las hijas de Head, las actrices Emily y Daisy Head, dijeron a la agencia de noticias Press Association que el actor falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

El intérprete se hizo conocido entre el público de la televisión británica en la década de 1980 como una de las dos mitades de una pareja romántica de esas de “¿lo harán o no lo harán?” en una serie de anuncios del café instantáneo Nescafé.

Head alcanzó la fama en Estados Unidos como el bibliotecario Rupert Giles, mentor del personaje principal en la serie sobrenatural de culto “Buffy the Vampire Slayer”, que se emitió de 1997 a 2003.

Más recientemente interpretó a Rupert Mannion, el exmarido villanesco de Rebecca, el personaje de Hannah Waddingham, en “Ted Lasso”.

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará, en los programas de los que formó parte y en el público que los ama”, manifestaron sus hijas. “Qué afortunadas somos de saber que podemos verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotras”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alofoke lanza advertencia a republica dominicana: si cuba se abre al mundo, punta cana sufrira

Alofoke lanza advertencia a República Dominicana: "Si Cuba se abre al mundo, Punta Cana sufrirá"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

Trump promete ocuparse de Cuba tras Irán y asegura que tiene muy buenos planes para la isla

Trump promete ocuparse de Cuba tras Irán y asegura que tiene "muy buenos planes" para la isla

Colapsan dos termoeléctricas en Cuba: sale la Guiteras y otra unidad abandona el sistema sin explicación

Colapsan dos termoeléctricas en Cuba: sale la Guiteras y otra unidad abandona el sistema sin explicación

Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street se tambalea: las tecnológicas caen y los rendimientos de bonos se disparan

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Díaz-Canel desafía a EEUU tras ser sancionado junto a su familia y promete resistir la presión de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter