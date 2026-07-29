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Muere a los 50 años el músico francés Kavinsky, DJ y compositor de "Nightcall"

PARÍS (AP) — Kavinsky, el compositor francés de electro-pop cuya inquietante canción “Nightcall” marcó el tono musical de la película “Drive”, protagonizada por Ryan Gosling, ha muerto. Tenía 50 años.

La ministra de Cultura, Catherine Pégard, describió al artista, que apareció en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París en 2024, como una de las “voces más singulares” de Francia.

“Bailable y nostálgica a la vez, su música seguirá resonando a través de generaciones y fronteras”, dijo la ministra en una publicación en X.

El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió en una publicación en Facebook: “Kavinsky, para siempre una fuente de orgullo francés”.

La fiscalía de París informó que el artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue hallado muerto en su casa el martes por la noche.

Indicó que se ha abierto una investigación sobre la causa de la muerte, pero que los servicios de emergencia no lo consideraron sospechoso.

En los Juegos Olímpicos de París, Kavinsky hizo vibrar el estadio nacional al interpretar “Nightcall” junto a la cantante belga Angèle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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