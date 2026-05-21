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Muere a los 41 años Kyle Busch, bicampeón de NASCAR, tras ser hospitalizado por 'grave enfermedad'

CONCORD, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Kyle Busch, dos veces campeón de la Cup Series y quien ganó más carreras que nadie en las tres categorías nacionales de NASCAR, ha fallecido. Tenía 41 años.

ARCHIVO - Kyle Busch sonríe al ser presentado durante la carrera de estrellas de la NASCAR, el domingo 17 de mayo de 2026 en Dover, Delaware (AP Foto/Derik Hamilton, archivo)
ARCHIVO - Kyle Busch sonríe al ser presentado durante la carrera de estrellas de la NASCAR, el domingo 17 de mayo de 2026 en Dover, Delaware (AP Foto/Derik Hamilton, archivo) AP

La familia Busch, Richard Childress Racing y NASCAR emitieron el jueves un comunicado conjunto en el que informaron que Busch murió después de haber sido hospitalizado. No se dio a conocer la causa del deceso.

La familia de Busch había informado el mismo jueves que el laureado piloto fue hospitalizado por una “enfermedad grave”, tres días antes de que fuera a competir en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway.

Busch era el hermano menor de Kurt Busch, miembro del Salón de la Fama de NASCAR.

“Toda nuestra familia de NASCAR está destrozada por la pérdida de Kyle Busch”, señala el comunicado. “Un futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, era apasionado, tenía una habilidad inmensa y se preocupaba profundamente por el deporte y por los aficionados.

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FUENTE: AP

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