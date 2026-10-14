Muere a los 34 RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad' y defensor de derechos de discapacitados

ARCHIVO - RJ Mitte posa para un retrato para promocionar la película "Time Share" en el Music Lodge, durante el Festival de Cine de Sundance, el 20 de enero de 2018, en Park City, Utah. (Foto Taylor Jewell/Invision/AP, archivo) AP

La jueza de paz del condado de Cameron, Cyndi Hinojosa, dijo a The Associated Press el lunes que declaró muerto a Mitte alrededor de la 1:30 de la tarde en lo que creía que era su casa en Brownsville, Texas. Señaló que no podía proporcionar una causa, pero que se realizaría una autopsia. Los representantes de Mitte indicaron el martes que murió por suicidio.

NOTA DEL EDITOR — Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org ___

Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo del profesor de química convertido en traficante de metanfetamina interpretado por Bryan Cranston, en casi todos los episodios de la serie de AMC de cinco temporadas, que ganó 16 premios Emmy y recientemente fue clasificada como la mejor del siglo XXI en una encuesta de The New York Times.

Cranston manifestó que está en una “profunda desesperación” por la pérdida de su “dulce hijo”.

“Lo conocí cuando tenía apenas 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió Cranston en una publicación de Facebook la noche del lunes. “Nació con parálisis cerebral y nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Enfrentó de frente el exigente calendario de rodaje con gran determinación”.

Mitte contó a la AP en 2014 que su discapacidad y las dificultades asociadas con la fisioterapia, los problemas familiares y las exorbitantes facturas médicas, todos temas clave en la serie, lo hicieron mejor en su trabajo.

“Desarrollas una mentalidad diferente y desarrollas una mirada distinta sobre cómo el mundo te ve y cómo tú ves el mundo”, explicó. “Puedes usar eso. Y creo que es una ventaja en lugar de algo que estorbaría”.

Mitte nació y creció en Jackson, Mississippi. Tuvo pequeños papeles como invitado en comedias de situación después de mudarse a Los Ángeles en 2006 para actuar, antes de conseguir “Breaking Bad” en 2007. La serie se emitió de 2008 a 2013.

“Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a filmar el episodio piloto”, escribió Cranston, “pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente”.

“Lo quería y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie, y después de que se atenuara el foco sobre Breaking Bad”, agregó Cranston.

En un comunicado en el que se anunció su muerte el lunes, los representantes de Mitte señalaron que “aportó autenticidad al papel y construyó una plataforma sobre la concienciación e inclusión de la discapacidad”. El comunicado indicó que utilizó “su plataforma para desafiar estereotipos y promover una mayor representación”.

Entre los trabajos posteriores de Mitte figuran la serie de ABC Family “Switched at Birth” y la serie de sátira de superhéroes “Guardians of Justice”.

También fue productor de varias películas independientes.

Como activista, se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's. También fue presidente de su propia Fundación Mitte, que apoyaba iniciativas filantrópicas y comunitarias en torno a la discapacidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP