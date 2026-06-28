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Muere Khadijah Farrakhan, "primera dama de Nación del Islam", a los 90 años

Khadijah Farrakhan, por mucho tiempo esposa del líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, murió el sábado, anunció la Nación del Islam. Tenía 90 años.

ARCHIVO - Khadijah Farrakhan, esposa del líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, aparece ante miembros del 20mo Consejo de la Nación Navajo el miércoles 19 de julio de 2006 en Window Rock, Arizona. (Foto AP/Matt York, archivo)
ARCHIVO - Khadijah Farrakhan, esposa del líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, aparece ante miembros del 20mo Consejo de la Nación Navajo el miércoles 19 de julio de 2006 en Window Rock, Arizona. (Foto AP/Matt York, archivo) AP

“Madre Khadijah” trabajó durante décadas junto a su provocador y carismático esposo, ayudando a liderar su movimiento religioso y sociopolítico, que promueve la autosuficiencia de los negros. Su base de operaciones era la Mezquita Maryam, en el lado sur de Chicago, donde vivía la pareja.

“El Honorable Ministro @LouisFarrakhan, con profunda tristeza pero con un profundo agradecimiento a Alá, les informa que su amada esposa por 72 años, la primera dama de la Nación del Islam, la Madre Khadijah, ha regresado a Alá (que Alá esté complacido)”, señaló el Consejo Ejecutivo de la Shura en un comunicado.

Su muerte ocurrió apenas siete meses después que los devotos conmemoraron el 90no cumpleaños de Khadijah. El comunicado indicó que los servicios funerarios se anunciarán más adelante.

La Mezquita Maryam recordó a Farrakhan como “una seguidora devota”, con “un alma preciosa, un corazón dulce”.

En una publicación en Facebook, el artista de R&B ZaRio Son Rise la evocó como “una verdadera reina, una mujer recta y uno de los mayores ejemplos de dignidad, fe, lealtad y gracia que nuestra generación haya presenciado”.

Nacida como Betsy Ross, Khadijah Farrakhan se casó con Louis Farrakhan, entonces llamado Louis Walcott, en Boston el 12 de septiembre de 1953. Ambos tuvieron nueve hijos. Su hijo mayor, Louis Farrakhan Jr., murió en 2018, y su hijo Joshua Farrakhan murió en 2023.

Khadijah Farrakhan se convirtió al islam en 1955, el mismo año en que su esposo se unió al movimiento con sede en Chicago tras verse fuertemente influenciado por Malcolm X, su amigo de Boston. La pareja cambió sus nombres por esa época.

Louis Farrakhan ocupó el vacío de liderazgo de la organización poco después que Malcolm X fuera asesinado en 1965. Entre sus logros más significativos estuvo la Marcha del Millón de Hombres en Washington en 1995.

Dos años después, Khadijah Farrakhan habló ante una reunión de mujeres negras de Estados Unidos en Filadelfia, denominada la Marcha del Millón de Mujeres.

“Una nación no puede elevarse más alto que sus mujeres”, le dijo a la multitud. “Nos enfocamos en las mujeres, pero no podemos perder de vista que debemos elevarnos como una familia -- hombres, mujeres y niños”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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