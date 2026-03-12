Muere hombre que baleó a 2 personas en Universidad Old Dominion, en Virginia, dice la escuela

Compartir en:









ARCHIVO - Esta foto de archivo del 11 de septiembre de 2013 muestra una vista general de un área en el campus de la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia. Rich Joseph-Facun/The Virginian-Pilot vía AP, archivo) AP La policía llega al campus de la Universidad Old Dominion tras informes de un tirador activo el jueves 12 de marzo de 2026 en Norfolk, Virginia. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP) AP

ODU indicó que un hombre armado abrió fuego en el edificio de su escuela de negocios, hiriendo a dos personas que fueron trasladadas al hospital. De momento se desconoce cómo murió el agresor.

La universidad, en Norfolk, canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves, e instó a la gente a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores al tiempo que personal de emergencias continúa trabajando.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) informó en la plataforma social X que tenía agentes en el lugar apoyando la respuesta.

___

El periodista de The Associated Press Allen G. Breed contribuyó a este despacho desde Wake Forest, Carolina del Norte.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP