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Muere el senador de EEUU Lindsey Graham tras una enfermedad breve e inesperada, dice su oficina

WASHINGTON (AP) — El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado tras una enfermedad breve e inesperada, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales.

El comunicado indicó que el republicano de Carolina del Sur falleció el sábado por la noche “a causa de una enfermedad breve y repentina”. No se proporcionaron más detalles.

El republicano fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 2002. Ha sido un aliado cercano del presidente Donald Trump y, desde hace mucho tiempo, un halcón respecto a Irán.

Como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la década de 1990, respaldó políticas destinadas a aislar al país y a limitar sus programas de misiles y nuclear.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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