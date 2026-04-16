Muere el exarquero del Arsenal Alex Manninger tras ser embestido por un tren

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ARCHIVO - Foto del 30 de septiembre del 2010, el portero de la Juventus Alex Manninger observa el partido del Grupo A de la Liga Europa ante el Manchester City. (AP Foto/Scott Heppell, Archivo) AP

Manninger, de 48 años, jugó para varios clubes en Europa, incluidos Juventus y Salzburg, que rindieron homenaje en redes sociales.

“Lamentamos a nuestro exarquero Alexander Manninger, quien trágicamente perdió la vida en un accidente de tráfico”, publicó El Salzburg en redes sociales. “Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, Alexander”.

La policía de Salzburgo no identificó a Manninger, pero la radiodifusora nacional austriaca ORF informó que sufrió heridas mortales en un incidente en un cruce del tren el jueves por la mañana, hora local. The Associated Press se puso en contacto con la policía para obtener una confirmación.

La policía indicó que un automóvil fue golpeado y arrastrado por un tren mientras cruzaba las vías. El conductor estaba solo y el maquinista resultó ileso.

“El 16 de abril, aproximadamente a las 8:20 de la mañana, la policía fue llamada por un accidente de tráfico que involucró a un tren local y un automóvil en un paso a nivel en Nußdorf am Haunsberg”, indicó la policía. “Al llegar, los servicios de emergencia encontraron que el conductor del automóvil, un hombre de 48 años de Salzburgo, ya había sido liberado del vehículo y estaba siendo resucitado. La policía ayudó en los esfuerzos de reanimación, incluido el uso de un desfibrilador. Pese a los esfuerzos de los paramédicos y de un médico de emergencias, la reanimación no tuvo éxito. El hombre de Salzburgo falleció a causa de sus heridas”.

Manninger ganó el doblete de la Liga Premier y la Copa FA en 1998 con el Arsenal y también fue campeón de la Serie A con la Juventus. Disputó 33 partidos con su selección.

“Alexander Manninger fue un gran embajador del fútbol austriaco tanto dentro como fuera del campo; estableció un referente en su carrera internacional e inspiró y marcó a tantos jóvenes arqueros”, dijo el director deportivo de la Asociación Austriaca de Fútbol, Peter Schottel. “Su profesionalismo, calma y fiabilidad lo convirtieron en una parte importante de sus equipos y de la selección nacional. Sus logros merecen el mayor respeto y serán recordados”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP