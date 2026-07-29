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Muere cantautor irlandés Glen Hansard en choque de moto

DUBLÍN (AP) — El cantautor irlandés Glen Hansard murió en un accidente de motocicleta en Dublín a primera hora del miércoles, informó su equipo de representación. Tenía 56 años.

Glen Hansard en el Lollapalooza en el Grant Park de Chicago, el 3 de agosto del 2014. (Steve C. Mitchell/Invision/AP)
Glen Hansard en el Lollapalooza en el Grant Park de Chicago, el 3 de agosto del 2014. (Steve C. Mitchell/Invision/AP) AP

ATC Management indicó a la emisora RTE que la familia de Hansard estaba “profundamente conmocionada y acongojada” por su muerte.

La policía irlandesa informó que un hombre de unos 50 años murió en un accidente de motocicleta en Lucan, en las afueras de la capital irlandesa antes de las 4:30 de la mañana del miércoles. El hombre, a quien no identificaron, recibió atención en el lugar, pero fue declarado muerto poco tiempo después.

Hansard combinó la actuación con una carrera musical. Interpretó a un integrante de una banda de soul de Dublín en la película de 1991 “The Commitments” y ganó un Óscar en 2008 por la canción “Falling Slowly” de la película “Once”, en la que protagonizó junto a Markéta Irglová.

Fue líder de la banda de rock The Frames, la mitad del dúo de rock The Swell Season y publicó álbumes en solitario, entre ellos “Didn’t He Ramble”, que fue nominado al Grammy al mejor álbum folk en 2016.

Durante años, Hansard encabezó el evento benéfico frente al Gaiety Theatre de Dublín, donde el público se reunía para ver a músicos irlandeses famosos actuar en apoyo de la Dublin Simon Community.

En el funeral del líder de The Pogues, Shane MacGowan, en 2023, Hansard interpretó la canción de The Pogues “Fairytale Of New York” con la cantante irlandesa Lisa O’Neill, lo que llevó a la gente a bailar en los pasillos de la iglesia.

El primer ministro irlandés Micheál Martin manifestó que estaba “profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de Glen Hansard”.

“Un músico y actor talentoso que hizo una contribución significativa al panorama cultural de Irlanda durante muchos años”, escribió Martin en X.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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