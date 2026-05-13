Muchas agencias de salud de EEUU están actualmente sin director

El doctor Marty Makary, director de la Administración de Alimentos y Medicamentos, habla acompañado de (de izquierda a derecha): el director de los Institutos Nacionales de Salud doctor Jay Bhattacharya, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., Joe Rogan, el presidente Donald Trump, y el CEO de Americans for Ibogaine W. Bryan Hubbard, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 18 de abril del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

No había un director de salud pública confirmado por el Senado. El director de los Institutos Nacionales de Salud también ejercía como director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) carecía de un jefe permanente de vacunas después de que ese funcionario fuera destituido por segunda vez en un año.

Luego, el martes el doctor Marty Makary renunció como director de la FDA, dejando a otra importante agencia de salud con solo un comisionado interino. La salida de Makary amplía una brecha de liderazgo que ha afectado al Departamento de Salud y Servicios Humanos durante el mandato del secretario Robert F. Kennedy Jr.

En un gobierno vasto y de múltiples capas, en el que muchos puestos de liderazgo deben ser confirmados por un Senado que comparte con la administración apenas una estrecha mayoría partidista, es habitual que algunos cargos permanezcan sin cubrir o estén ocupados por líderes interinos. Pero los críticos sostienen que el nivel de turbulencia en el Departamento de Salud y Servicios Humanos actual es inusual y que la falta de experiencia científica entre sus dirigentes es preocupante.

“Es una señal de que algo no está bien en este departamento”, manifestó el doctor Daniel Jernigan, ex alto empleado de los CDC.

Los críticos señalan que el problema solo se ha agravado por una oleada de recortes y despidos, y por la disrupción más amplia provocada por las políticas sanitarias de Kennedy.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a una solicitud de comentarios.

Kathleen Hall Jamieson, directora del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania, declaró que la mayoría de los estadounidenses no presta atención a estas agencias hasta que surge una preocupación de salud pública —como con el brote de hantavirus—. En momentos así, explicó, hay oportunidades para generar confianza pública en las agencias federales de salud, que ha disminuido en los últimos años.

“La pregunta clave para mí es: cuando necesitemos que estas agencias hablen, ¿tendrán la capacidad de reunir la ciencia y decirnos lo que necesitamos saber?”, expresó Jamieson.

La falta de liderazgo en la FDA ocurre mientras enfrenta desafíos

En la FDA, Makary deja iniciativas inconclusas y revisiones en curso incluido el trabajo sobre alimentos ultraprocesados, colorantes alimentarios, antidepresivos y vacunas contra el COVID-19.

Quien asuma el cargo de manera permanente heredará el mismo desafío que marcó el periodo de Makary: equilibrar los intereses antirregulatorios de los republicanos tradicionales con las prioridades anticorporativas de Kennedy, centrado en examinar ingredientes en alimentos, medicamentos y vacunas.

La FDA está elaborando una definición de “alimentos ultraprocesados” a los que Kennedy culpa de las elevadas tasas de diabetes, obesidad y otras afecciones crónicas entre los estadounidenses. Esa tarea ha recaído en el comisionado adjunto de la FDA para alimentos, Kyle Diamantas, quien recientemente describió el esfuerzo sobre los ultraprocesados como “realmente difícil”.

Trump designó a Diamantas para dirigir la FDA de manera interina. También se desempeña como asesor principal de Kennedy. Abogado y amigo de Donald Trump Jr., es la primera persona en más de medio siglo en encabezar la FDA sin un título en medicina o ciencias.

“Kyle Diamantas ahora tiene una misión casi imposible”, indicó el doctor Peter Lurie, exfuncionario de la FDA que ahora trabaja en el Centro para la Ciencia en el Interés Público. “No es un científico pero está dirigiendo una agencia basada en la ciencia bajo un secretario no calificado que antepone sus propias manías médicas y nutricionales a la salud pública racional”.

Los CDC han pasado por una puerta giratoria de directores de corta duración

El primer escogido por el gobierno de Trump para dirigir los CDC fue David Weldon, doctor y exrepresentante por Florida, pero su audiencia de confirmación en el Senado, prevista para marzo de 2025, se canceló una hora antes de comenzar. Weldon dijo entonces que le habían informado que no había suficientes senadores dispuestos a votar por él.

La Casa Blanca pasó después a Susan Monarez, quien fue confirmada por el Senado, pero fue destituida en menos de un mes por desacuerdos sobre la agenda del gobierno. Varios líderes científicos de los CDC renunciaron en protesta, al afirmar que la destitución de Monarez frustró sus esperanzas de que la institución tendría un director capaz de defenderse de la intromisión política en la investigación científica y recomendaciones de salud.

Desde entonces, varios funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos han ejercido como director interino. El director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya, ha estado supervisando los CDC desde febrero. El mes pasado, Trump nominó a la doctora Erica Schwartz, antes subdirectora de salud pública, para ser la próxima directora de los CDC, una elección que el Senado debe confirmar.

Empleados actuales y anteriores de los CDC dicen que ha habido un vacío de liderazgo dentro de la agencia y que los asesores de Kennedy han ralentizado y, en ocasiones, han estropeado su capacidad para comunicarse con el público y realizar todo el trabajo científico que hacía en el pasado.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos han dicho que las funciones críticas de salud pública de los CDC se han mantenido “intactas y efectivas” y que los cambios en la agencia han sido parte de un esfuerzo “para restaurar la credibilidad mediante transparencia, altos estándares científicos y rendición de cuentas”.

Jernigan, quien renunció el agosto pasado a un puesto de alto nivel en los CDC que aún no ha sido cubierto, dijo que el reacomodo significa que no ha habido un “director de los CDC fuerte y presente” para impulsar financiamiento importante para la agencia, contrataciones o la retención de científicos capacitados.

Mientras se desarrollaba el brote actual de hantavirus, los CDC desplegaron equipos para evacuar y poner en cuarentena a estadounidenses que podrían haber estado expuestos, funcionarios de salud informaron a reporteros y Bhattacharya apareció en un programa de Fox News para instar a los estadounidenses a no preocuparse. Pero se equivocó en algunos detalles y exageró lo que se sabía en ese momento sobre el brote. Jernigan instó a los CDC a permitir que más científicos de carrera hablen al público.

“Eso hará más por la confianza y por calmar los nervios de Estados Unidos en este momento”, comentó.

La Casa Blanca y el Departamento de Salud y Servicios Humanos modifican su mensaje

Los remezones se producen mientras el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Casa Blanca han desplazado su enfoque hacia iniciativas de salud relacionadas con la dieta, el estilo de vida y la economía en los últimos meses, de cara a las elecciones de medio término, apartándose públicamente del esfuerzo de Kennedy por revertir las directrices sobre vacunas.

Aunque Kennedy se jactó de que se le permitió elegir a sus propios adjuntos al inicio de su mandato, las selecciones recientes del gobierno indican que los aliados más cercanos del secretario de Salud quizá ya no estén en los primeros lugares de la lista.

Por ejemplo, el mes pasado, tras retirar a un nominado a director de salud pública que estaba integrado en el movimiento de Kennedy "Make America Healthy Again", Trump nominó a la doctora Nicole Saphier, radióloga y exfigura de Fox News. Ella ha defendido las vacunas con más firmeza que Kennedy y, en ocasiones, ha criticado acciones de su departamento como “vergonzosas”. Necesitará ser confirmada por el Senado.

Aun así, mientras sigue el vacío dentro de las agencias de salud del país, Kennedy se ha mantenido en la cima como una voz para todas ellas. Eso preocupa a Jernigan, quien dijo que Kennedy no siempre pondrá la mejor ciencia en el centro de sus decisiones.

“El motor del secretario es la ideología”, dijo Jernigan. “Y esa no es una estrategia para mejorar realmente la salud de los estadounidenses”.

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Stobbe y Swenson reportaron desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP