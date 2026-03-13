americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mourinho, suspendido dos partidos por arrebato contra Porto. Benfica califica de injusta la sanción

LISBOA (AP) — José Mourinho se perderá los próximos dos partidos de Benfica como castigo por la tarjeta roja que recibió y el posterior altercado verbal con Luis González, asistente del FC Porto, en el polémico clásico del domingo pasado.

El técnico José Mourinho de Benfica previo al partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Pedro Rocha)
El técnico José Mourinho de Benfica previo al partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Pedro Rocha) AP

El consejo disciplinario de la federación portuguesa de fútbol emitió dos decisiones que, en la práctica, vetan al técnico del Benfica, de 63 años, para los próximos dos encuentros del equipo.

A Mourinho le impusieron una sanción de un partido por la tarjeta roja que vio al final del empate 2-2 el domingo. La recibió por abandonar su área técnica y patear un balón hacia el banquillo de suplentes del Porto para celebrar un gol. Mourinho manifestó que había intentado patearlo hacia las gradas.

Mourinho, acostumbrado a la controversia, también recibió una suspensión de 11 días por su cruce de palabras con el argentino González, asistente del Porto.

La sanción de un partido se aplicará para el encuentro de Benfica el sábado en Arouca. La suspensión de 11 días lo dejaría fuera del partido del 21 de marzo contra Vitória. Medios portugueses señalaron que los castigos no pueden cumplirse de manera simultánea.

Benfica dijo que apelará las resoluciones del jueves por la noche. Calificó la sanción a Mourinho de “injusta e injustificada”.

El consejo disciplinario indicó que Mourinho provocó el altercado con “Lucho” González al hacer un gesto con el dedo índice y el pulgar y repetir varias veces “eres pequeño”. González respondió llamando “traidor” a Mourinho, quien condujo al Porto al título de la Liga de Campeones en 2004.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, aparece en reunión del régimen sobre negociaciones con EE.UU.

"El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, aparece en reunión del régimen sobre negociaciones con EE.UU.

Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano en medio de críticas por presos políticos
ULTIMA HORA

Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano en medio de críticas por presos políticos

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter