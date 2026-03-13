Mourinho, suspendido dos partidos por arrebato contra Porto. Benfica califica de injusta la sanción

Compartir en:









El técnico José Mourinho de Benfica previo al partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Pedro Rocha) AP

El consejo disciplinario de la federación portuguesa de fútbol emitió dos decisiones que, en la práctica, vetan al técnico del Benfica, de 63 años, para los próximos dos encuentros del equipo.

A Mourinho le impusieron una sanción de un partido por la tarjeta roja que vio al final del empate 2-2 el domingo. La recibió por abandonar su área técnica y patear un balón hacia el banquillo de suplentes del Porto para celebrar un gol. Mourinho manifestó que había intentado patearlo hacia las gradas.

Mourinho, acostumbrado a la controversia, también recibió una suspensión de 11 días por su cruce de palabras con el argentino González, asistente del Porto.

La sanción de un partido se aplicará para el encuentro de Benfica el sábado en Arouca. La suspensión de 11 días lo dejaría fuera del partido del 21 de marzo contra Vitória. Medios portugueses señalaron que los castigos no pueden cumplirse de manera simultánea.

Benfica dijo que apelará las resoluciones del jueves por la noche. Calificó la sanción a Mourinho de “injusta e injustificada”.

El consejo disciplinario indicó que Mourinho provocó el altercado con “Lucho” González al hacer un gesto con el dedo índice y el pulgar y repetir varias veces “eres pequeño”. González respondió llamando “traidor” a Mourinho, quien condujo al Porto al título de la Liga de Campeones en 2004.

González recibió una sanción de un partido y una suspensión de ocho días. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP