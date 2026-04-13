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Mountcastle se fractura el pie y entra a la lista de lesionados de 60 días de los Orioles

BALTIMORE (AP) — El primera base de los Orioles de Baltimore Ryan Mountcastle, fue colocado en la lista de lesionados de 60 días por una fractura en el pie izquierdo.

Ryan Mountcastle de los Orioles de Baltimore cojea tras lesionarse tras batear un doble en la segunda entrada ante los Gigantes de San Francisco el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Ryan Mountcastle de los Orioles de Baltimore cojea tras lesionarse tras batear un doble en la segunda entrada ante los Gigantes de San Francisco el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Mountcastle se lesionó al tropezar en las bases durante el partido del sábado contra los Gigantes de San Francisco.

El mánager Craig Albernaz manifestó el lunes que el equipo aún no ha determinado si será necesaria una cirugía.

Mountcastle batea para .286 con una carrera impulsada en ocho juegos esta temporada. Fue utilizado con moderación detrás de Pete Alonso, quien ha tenido la mayor parte del tiempo de juego en la primera base.

El infielder/jardinero Weston Wilson fue llamado desde Triple-A Norfolk antes de que los Orioles enfrentaran a Arizona la noche del lunes. Además, los Orioles trasladaron al lanzador Yaramil Hiraldo a la lista de lesionados de 60 días.

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FUENTE: AP

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